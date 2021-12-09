TEGV Kartal Semiha Şakir Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi hizmete girdi - Son Dakika

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Kartal Semiha Şakir Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi törenle hizmete girdi.

Ataşehir Golf Club tarafından 10 ve 11 Ekim tarihlerinde TEGV yararına düzenlenen golf turnuvasına katılan golf tutkunlarının destekleriyle iki yeni tasarım ve beceri atölyesinin açılmasına katkı sağlayacak kadar bağış toplandı. Toplanan bağışlarla tasarım ve beceri atölyelerinin ilki, TEGV Kartal Semiha Şakir Öğrenim Biriminde açıldı.

Açılış töreninde konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, dünyanın devamlılığıyla ilgili tehditlere dikkati çekerek, geçmişe oranla artık daha çok tüketildiğini, havanın ve suyun kirletildiğini söyledi.

Yeni nesillere daha iyi bir dünya bırakmak gerektiğini belirten Özinci, "Burada benim gibi torun sahibi, çocuk sahibi birçok insan var. Onlara bırakacağımız dünyayı bize bırakılan dünyadan daha kötü bir şekilde bırakacağız. O zaman oturup bunun hesabını yapmamız lazım. Onu öyle bırakmamalıyız. Bu genel bir tehlike, çocuklarımızın ve gençlerimizin de bu tehlikenin farkına varması lazım." dedi.

Türkiye'nin teknolojinin gerisinde kaldığını savunan Özinci, "Dünyada teknoloji sahibi, teknoloji üreten, yapan, yaratan birkaç ülke var. Diğer bütün ülkeler kullanıcı ve takipçi. Onun için biz onlara mahkumuz diyorum. Direksiyondaki onlar. İleride daha da mahkum olmamak için, çünkü teknoloji muazzam gelişiyor, bizim takipçi değil yapıcı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmiş ülkeler sınıfına girmesi için teknoloji üretmeye başlaması gerektiğini, TEGV'in başlattığı atölye çalışmalarının da bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay Özinci, katkılarından dolayı Ataşehir Golf Club yetkililerine teşekkür etti.

Ataşehir Golf Club Yönetim Kurulu Başkanvekili Selahattin Aydın da küçük de olsa böyle bir çalışmanın içinde olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, TEGV ile gelecekte başka çalışmalarda birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılış kurdelesi kesildi.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri, 8-14 yaş arasındaki TEGV çocuklarına kodlamadan robot kitlerine, 3D baskı cihazlarından elektronik devre kartlarına kadar birçok alanda yeni nesil öğrenme imkanı sunuyor.

"Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri, hem eğlenceli hem de multi disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor.