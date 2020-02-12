TEGV Kocaeli'de tasarım ve beceri atölyesi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEGV Kocaeli'de tasarım ve beceri atölyesi açtı - Son Dakika

TEGV Kocaeli'de tasarım ve beceri atölyesi açtı

6 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Kocaeli'de 8-14 yaş grubu çocuklara yönelik Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı.

TEGV Kocaeli'de tasarım ve beceri atölyesi açtı, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Kocaeli'de 8-14 yaş grubu çocuklara yönelik Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı.

TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi'nde kurulan atölyenin açılış törenine, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Mütevelli Heyeti Üyesi Mesut Kavurt, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve TEGV çocukları, yöneticileri ve çalışanları katıldı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, törende yaptığı konuşmada, ilkini 2018 yılında açtıkları tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının hızla arttığını belirtti.

Şu ana kadar çocukları 21'inci yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmak üzere toplam 15 atölye açılışı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tosyalı, "Bugün 2020'nin ilk Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni açarken, bu sene de açılışlarımızın devam edeceğinin müjdesini vermek istiyorum. TEGV'li çocukları yeni atölyelerle buluşturan değerli bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kavurt da yaptıkları çalışmalara değinerek, "Eşimle birlikte 25 yıllık TEGV ailesinin bir parçası olmak bizler için büyük bir onur. TEGV ile birlikte eşimin ve benim hayallerimiz gerçek oldu. İlk hayalimiz bir öğrenim birimi açmaktı ve bu gerçekleşti. Bir sonraki hayalimiz ise tasarım ve beceri atölyesi açmaktı ve bugün bu da gerçekleşiyor. Kocaeli'nin bilmesini isteriz ki TEGV'in kapıları herkese açık ve burada çocuklar hiçbir ücret ödemeden destek alabiliyorlar." diye konuştu.

Daha sonra törenle atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

TEGV'in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkanı sunuyor.

TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi'nde, 2018-2019 etkinlik yılında 1500 çocuğun, yaklaşık 200 gönüllünün desteğiyle nitelikli eğitim desteğiyle buluştuğu belirtildi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kocaeli, İzmit, Selma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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