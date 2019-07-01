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TEGV'li minikler, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesini ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mersin Şubesi bünyesinde yaz okuluna giden minik öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

TEGV'li minikler, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesini ziyaret etti, System.String[]
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mersin Şubesi bünyesinde yaz okuluna giden minik öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

TEGV'in yaz okulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'ni ve gezici kütüphaneyi ziyaret ettiler. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fatma Yanık'ın da yer aldığı ziyarette, minik öğrencilere ilk olarak genel kütüphane kuralları hakkında bilgilendirici bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından öğrencilere, Mersin Büyükşehir Belediyesi tiyatro sanatçılarından Mahir Okdemir tarafından kütüphanede bulunan kitap türleri, görme engellilerin yararlanacağı bölüm, kütüphanede uyulması gereken kurallar, kütüphanenin hayatımızdaki yeri ve önemi konusunda bilgi verildi. Okdemir, "Mersin genelinde 544 adet kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, en büyük ilk 24 kütüphane içerisinde yer almaktadır" dedi.

Türkiye'de ve dünyada kütüphaneciliğin tarihi hakkında da bilgiler veren Okdemir, "Ayrıca bir de gezici kütüphanemiz bulunmaktadır. Gezici Kütüphane sayesinde genelde kırsalda yaşayan ve bulunduğu yerde kütüphane olmayan öğrenciler, bu hizmetten yararlanmış oluyor" diye konuştu.

Bilgilendirmenin ardından, öğrencilerin kütüphane ile ilgili sorularına yanıt verildi. Son olarak ikramda bulunulan miniklere, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri verildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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