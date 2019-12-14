TEGV'nin gönüllü 'eğitim' neferleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEGV'nin gönüllü 'eğitim' neferleri - Son Dakika

TEGV'nin gönüllü 'eğitim' neferleri

6 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Bursa Öğrenim Birimi, gönüllüleri Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararla 1985 yılından bu yana her yıl kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlediği yemekte bir araya getirdi.

TEGV'nin gönüllü 'eğitim' neferleri, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Bursa Öğrenim Birimi, gönüllüleri Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararla 1985 yılından bu yana her yıl kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlediği yemekte bir araya getirdi.


Yemeğe TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan, okul yöneticileri, öğretmenler ve 153 TEGV gönüllüsü katıldı. TEGV gönüllülerinin moral ve motivasyonunu yükselten Dünya Gönüllüler Günü yemeği oldukça keyifli geçti. TEGV Bursa Öğrenim Birimi Yöneticisi Olgun Ballı, binlerce gönüllüsü olan bir vakıf olarak eğitime destek olduklarını hatırlattı. Ballı, kurumdaki gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutlamak, etkinliğe katılan misafirleri TEGV gönüllüleri ile tanıştırmak, TEGV'in daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi için tanıtım yapmak amacıyla her yıl bir araya geldiklerini söyledi.


Gönüllülük esasına göre yürütülen çalışmaları ve faydalarını tanıtmak, gönüllü çalışmalara katılımı artırmak amacıyla Dünya Gönüller Günü'nün kutlandığını ifade eden Olgun Ballı, "Gönüllülerimiz ile binlerce öğrencimize eğitim hizmeti götürüyoruz, yüzlerce eğitim projesi hazırlıyoruz. Farklı yerlerde eğitime gönüllü katkı sunan gönüllülerimizi birbirleriyle tanıştırmak ve kaynaştırmak, misafirlerimize vakfımızı tanıtmak ve gönüllü hizmet ordumuza yeni neferler katmak için bu yemekte bir araya geldik" dedi.


Programa katılan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı da, TEGV'deki gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı. Vakfın Bursa'daki gönüllülerinin hiçbir bedel almadan Bursa'nın en ücra köşelerindeki okullara giderek çocuklarının yaşamlarına dokunduklarını, güzel çalışmalarıyla eğitime, dolayısıyla Türkiye'ye hizmet verdiklerini dile getiren Tosyalı, sponsor bulunması durumunda TEGV Bursa Öğrenim Birimi'ne, tasarım ve beceri atölyesi açılabileceğini de müjdeledi. - BURSA

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Birleşmiş Milletler, Türk Eğitim Vakfı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:46 Kaynak: İHA
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