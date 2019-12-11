TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusunu Kahramanmaraş'ta açtı - Son Dakika

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV), 8-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusu Kahramanmaraş'ta açıldı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, merkez Onikişubat ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulunda kurulan atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'taki ikinci atölyeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'de 10'uncu tasarım ve beceri atölyesinin açılışını yaptıklarını aktaran Tosyalı, bunun artarak devam etmesini diledi.

Türkiye'nin değişik bölgelerinde, Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Vizyonu"na uyumlu atölyelerin bulunduğunu belirten Tosyalı, "Önümüzdeki yıl içinde 8-10 daha sponsorları hazır olan, devreye girecek atölyelerimiz mevcut. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak 71 noktada ve 31 ilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar, 25. yılımıza yaklaşırken, 3 milyon çocuğumuzun hayatına dokunduk. Yaklaşık 80 binden fazla gönüllümüz faaliyet gösterdi." dedi.

Kahramanmaraş'ta 25 binden fazla çocuğun etkinliklerden yararlandığını dile getiren Tosyalı, 600'den fazla gönüllünün burada görev yaptığını, daha aktif bir şekilde varlıklarını sürdürebilmek için yerel yönetimlerden ilgi ve destek beklediklerini belirtti.

Bu atölyelerin açılışlarından müthiş heyecan duyduğunu anlatan Sait Tosyalı, "Çocuklar atölye ortamında sanat, fen, matematik, drama alanlarındaki etkinlikleri deneylerle yapıyorlar. Çocuklar keyifli bir ortamda çalışıyor. Biz meraklarını uyandıracak, ilgilerini çekecek bir ortam yaratmaya çalıştık. Gelecekte de Türkiye'nin yeni Aziz Sancarlarının yetişeceğine ve Türkiye'ye değerler katacaklarına gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise vakfın, sitesindeki resmi rakamlara göre, 2 milyon 825 bin 115 çocuğa dokunduğunu ve 88 bin 456 gönüllünün görev aldığını belirterek, vakıf görevlilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı yapıldı.