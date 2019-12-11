TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusunu Kahramanmaraş'ta açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusunu Kahramanmaraş'ta açtı - Son Dakika

TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusunu Kahramanmaraş'ta açtı

6 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV), 8-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusu Kahramanmaraş'ta açıldı.

TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusunu Kahramanmaraş'ta açtı, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV), 8-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusu Kahramanmaraş'ta açıldı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, merkez Onikişubat ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulunda kurulan atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'taki ikinci atölyeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'de 10'uncu tasarım ve beceri atölyesinin açılışını yaptıklarını aktaran Tosyalı, bunun artarak devam etmesini diledi.

Türkiye'nin değişik bölgelerinde, Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Vizyonu"na uyumlu atölyelerin bulunduğunu belirten Tosyalı, "Önümüzdeki yıl içinde 8-10 daha sponsorları hazır olan, devreye girecek atölyelerimiz mevcut. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak 71 noktada ve 31 ilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar, 25. yılımıza yaklaşırken, 3 milyon çocuğumuzun hayatına dokunduk. Yaklaşık 80 binden fazla gönüllümüz faaliyet gösterdi." dedi.

Kahramanmaraş'ta 25 binden fazla çocuğun etkinliklerden yararlandığını dile getiren Tosyalı, 600'den fazla gönüllünün burada görev yaptığını, daha aktif bir şekilde varlıklarını sürdürebilmek için yerel yönetimlerden ilgi ve destek beklediklerini belirtti.

Bu atölyelerin açılışlarından müthiş heyecan duyduğunu anlatan Sait Tosyalı, "Çocuklar atölye ortamında sanat, fen, matematik, drama alanlarındaki etkinlikleri deneylerle yapıyorlar. Çocuklar keyifli bir ortamda çalışıyor. Biz meraklarını uyandıracak, ilgilerini çekecek bir ortam yaratmaya çalıştık. Gelecekte de Türkiye'nin yeni Aziz Sancarlarının yetişeceğine ve Türkiye'ye değerler katacaklarına gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise vakfın, sitesindeki resmi rakamlara göre, 2 milyon 825 bin 115 çocuğa dokunduğunu ve 88 bin 456 gönüllünün görev aldığını belirterek, vakıf görevlilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı yapıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı
Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
22:52 Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
22:50 Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
22:49 Kılıçdaroğlu: "Çınar gibi ayakta kalan tek bir varlık var o da CHP" - Son Dakika
22:49 Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
22:47 Rabia Naz Komisyonu, uzmanları dinledi - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 10'uncusunu Kahramanmaraş'ta açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]