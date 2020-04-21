Tehdit eden eski eşi ev hapsine çarptırılan Nesibe: Çok sevindim - Son Dakika

KÜTAHYA'da Nesibe T. (25), 3 yıl önce boşandığı Veysel S.'nin, kendisini tehdit ettiği anları kaydedip, sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınıp mahkemece ev hapsi ile cezalandırılmasına çok sevindiğini söyledi. Nesibe T., eski eşinin artık eve gelemeyeceğini ve işe rahatça gidip gelebileceğini söyledi.

Kent merkezinde oturan, bir fabrikada işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Nesibe T., önceki gün sosyal medyaya, 3 yıl önce boşandığı Veysel S.'nin evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunan Nesibe T., "Eşimden üç sene önce ayrıldım. 4 yaşında bir kızımız var. Eski eşim halen bana küfürler ediyor ve ölüm tehdidinde bulunuyor. 'Seni öldüreceğim' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim ve kamera kayıtları olmadığı için 1 ay cezaevinde kalıp, çıkmış. Daha dün kapımıza geldi ve yine küfürler edip, 'seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim, senin için 10 sene yatarım' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsanız ne olur. Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun artık, ben ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Nesibe T.'nin yardım çığlı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı , paylaşılan video ve Nesibe T.'nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Veysel S. hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Veysel S. mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.

KARAR ÇOK SEVİNDİM

Ev hapsi kararına çok sevindiğini, artık rahatça işe gidebileceğini belirten Nesibe T., "4 yaşında bir kız çocuğum var. 3 yıl önce boşandık. Boşanma sebebimiz uyuşturucu kullanıyor, şiddet uyguluyordu. Bunu karakola taşımadım o günlerde. Pazar günleri çocuğumuzu görmeye geliyordu. 14 Nisan günü görüş günü olmamasına rağmen geldi. Biz de çocuğu vermedik. O gün biz sağlık tedbirlerimizi alıyoruz. Maske bile yoktu geldiğinde, ayrıca alkollüydü. Polisi aradım, polis gelene kadar kameraya çektim. Sonra polis geldi, karakola gittik ifadelerimizi aldılar, sonra serbest kaldı eve geldik. Ben de gelince olayı anlattığım video çekip medyada duyulsun diye sosyal medya hesaplarında yayınladım. Ben bunu yayınlayınca gözaltı olayı olmuş. Tekrar polis merkezine gittik. Elektronik kelepçe ile ev hapsi vermişler. Tabi şu an benim için evde olması iyi. Beni dışarıda rahat bırakacak. Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim. Ama mahkeme sonrası ne olacak bilmiyorum ve korkuyorum. Yetkililerden caydırıcı ceza vermelerini istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozulmuş durumda. Kızım diyor ki 'polisler geldi artık babam evimize gelemez'. Çünkü çocuk babasını sevmiyor artık" diye konuştu.