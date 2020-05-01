Tehdit eden eski eşi tutuklanan Nesibe: Daha güvende hissediyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tehdit eden eski eşi tutuklanan Nesibe: Daha güvende hissediyorum - Son Dakika

Tehdit eden eski eşi tutuklanan Nesibe: Daha güvende hissediyorum

6 saat önce

KÜTAHYA'da, 1 çocuk annesi Nesibe T.'nin 3 yıl önce boşandığı ve kendisini tehdit eden eski eşi Veysel Sarı, ev hapsini ihlal ederek, 3'üncü kez kaçmasının ardından tutuklandı.

Tehdit eden eski eşi tutuklanan Nesibe: Daha güvende hissediyorum, System.String[]

KÜTAHYA'da, 1 çocuk annesi Nesibe T.'nin 3 yıl önce boşandığı ve kendisini tehdit eden eski eşi Veysel Sarı, ev hapsini ihlal ederek, 3'üncü kez kaçmasının ardından tutuklandı. Karara çok sevindiğini belirten Nesibe T., "Şu an kendimi daha güvende hissediyorum" dedi.

Kütahya'da, fabrikada işçi olarak çalışan, 1 çocuk annesi Nesibe T., 20 Nisan'da, 3 yıl önce boşandığı Veysel Sarı'nın evinin kapısına gelerek, kendisini tehdit ettiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Nesibe T.'nin videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek, yardım çağrısında bulunması üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Veysel Sarı hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Yakalanan Sarı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Elektronik kelepçe takılı olan Sarı, Saray Mahallesi'ndeki evden yasağı 3'üncü kez ihlal ederek, kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.Eski eşinin tutuklanmasına çok sevindiğini ve kendisini daha güvende hissettiğini anlatan Nesibe T., işe rahatça gidip, gelebileceğini söyledi. Nesibe T., "Ben 3 yıl önce boşandım, eski eşim tehdit, hakaretler etmişti. Önce şikayetçi oldum, kendimi güvende hissetmeyince sosyal medyadan video paylaştım. Bunun üzerine yetkililer harekete geçti ve ev hapsi verildi. Buna rağmen evden 3 kez kaçtı, her defasından polis yakalandı. 2 kez kaçtığında yine ev hapsine devam kararı verilmişti, 3'üncüde yakalanınca mahkeme bu kez tutuklamış. Şu an kendimi daha güvende hissediyorum. Can güvenliğimi sağladıkları için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne ve adli makamlara teşekkür ediyorum. Şu an güvende hissediyorum kendimi ama hapisten çıktığında ne yaşayacağımı bilmiyorum" diye konuştu.


Veysel Sarı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:08 Kaynak: DHA


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