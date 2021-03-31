DİYARBAKIR - "Tehdit edildiği için Diyarbakır annelerine katıldığı" iddiasını yalanladı - Son Dakika

DİYARBAKIR - "Tehdit edildiği için Diyarbakır annelerine katıldığı" iddiasını yalanladı

31.03.2021 14:49

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 576'ncı gününde sürüyor.

Siirt'ten 14 yaşındayken kaçırılan ağabeyi Zahir için oturma eylemine katılan Yenal Başal, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yer alan "tehdit edilerek eyleme katıldığı" iddiasını yalanladı.

Ağabeyinden haber alamadıklarını belirten Başal, kaçırılan ağabeyinin peşine düştükleri için PKK'lı teröristler tarafından darp edildiklerini belirtti.

Ağabeyine kavuşmak için annesiyle eyleme katıldıklarını bildiren Başal, şunları söyledi:

"Benim hakkımda tamamen yalan haber yapmışlar. 'Muhtar, devletin askeri ve polisi tehdit ediyor' demişler. Kesinlikle böyle bir şey yok, kendi rızamızla geldik buraya. Gördük ki devlet dağdaki çocukları getiriyor, biz de hem annelere destek hem de ağabeyim için geldik. Bunlar bizim moralimizi bozmak istiyorlar, iftira atıyorlar. Bunlara prim vermeyeceğiz ve çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz."

Dağa 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın da HDP ile terör örgütü PKK'nın aynı amaç uğruna çalıştığını aktardı.

Başal'ın da terör örgütünden ağabeyini istediği için eyleme dahil olduğunu belirten Aydın, terör örgütüne yakın sitelerin, annelerin eylemini hazmedemediği için yalana başvurduğunu vurguladı.

Aydın, şöyle konuştu:

"Biz 219 aile buradayız ve kendi irademizle geldik. Çocuklarımızı istiyoruz ama maalesef üzerimize iftira atıyorlar. 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderiyorlar ve utanmadan bize iftira atıyorlar. Biliyoruz örgüte katılım sıfır olduğu için eylemimizden rahatsızlık duyuyorlar. Sonuna kadar buradayız. HDP çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşse öyle de getirsin. HDP'ye destek veren insanlar, onların iç yüzünü görsün."

Eylemlerinde kararlı olduklarını, 24 evladın terör örgütünden kurtarıldığını dile getiren Aydın, terör örgütünün kendilerini sindirmeye çalıştığını ancak onları dikkate almadıklarını sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR - Tehdit edildiği için Diyarbakır annelerine katıldığı iddiasını yalanladı
DİYARBAKIR - Tehdit edildiği için Diyarbakır annelerine katıldığı iddiasını yalanladı
DİYARBAKIR - Tehdit edildiği için Diyarbakır annelerine katıldığı iddiasını yalanladı
DİYARBAKIR - Tehdit edildiği için Diyarbakır annelerine katıldığı iddiasını yalanladı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aydın, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 'Tehdit edildiği için Diyarbakır annelerine katıldığı' iddiasını yalanladı - Son Dakika


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