Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti - Son Dakika

Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti

08.12.2020 10:23

Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti Sivas'ta hastası tarafından tehdit edilen diş doktoru, bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine burs vermesi şartı ile hastasını affetti Sivas'ta hastası tarafından tehdit edilen diş doktoru, bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine burs vermesi...

Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti

Sivas'ta hastası tarafından tehdit edilen diş doktoru, bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine burs vermesi şartı ile hastasını affetti

SİVAS - Sivas'ta hastası tarafından tehdit edilen diş doktoru, bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine burs vermesi şartı ile hastasını affetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçe Devlet Hastanesi Diş Tedavi ve Protez merkezinde görevli Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy, yaklaşık 2 ay önce tatsız bir olay yaşadı. İddiaya göre O.K. isimli bir hasta tedavi olmak için hastaneye geldi. Şahıs muayene odasına girmek istedi, ancak Doktor Atasoy, şahsı içeride hasta olduğu ve randevusu olmadığı için odaya almadı. Bu sırada duruma sinirlenen O.K. sözlü tartışma çıkardı. O.K. diş hekimi Ömer Faruk Atasoy'u silahla vuracağını söyleyerek tehdit etti. Şahısın peş peşe tehditler savurması üzerine Atasoy beyaz kod verdi. Olay yerine polis ve güvenlik ekipleri gelerek O.K.'yı bölgeden uzaklaştırdı. Doktor Atasoy, O.K. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Doktor ve hasta uzlaşma talebini kabul edince konu Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı tarafından Atasoy'a karşı tarafın hapis veya para ceza alabileceği söylenerek, kendisinin bu cezayı değiştirebileceği belirtildi. Bunun üzerine Atasoy, cezanın para cezası olmasına bununda bir yıl süreyle Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim alan bir öğrenciye burs verilmesini istedi. O.K 1 yıl süresince bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine her ay 400 liralık burs vermeyi kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Beyaz kod vermek zorunda kaldı

Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy, tehditlerin ardından beyaz kod vermek zorunda kaldığını belirterek, "2 Ekim günü tatsız bir olay yaşadık ve beyaz kod vermek zorunda kaldım. Randevusuz muayene olmak isteyen bir hasta tarafından silahla vurulmakla tehdit edildim tam 4 defa. Tehditlerin ardından bende biraz sinirlendim. Bu şekilde konuşamayacağını ve tehdit edemeyeceğini söyledim. Daha sonra beyaz kod vermek zorunda kaldım. Hastane polisi ve güvenlik görevlileri hastane bahçesinde beni tehdit eden şahsı yakaladılar. İfade verirken de 'gidip onu vuracağım' gibi söylemlerde bulunmuş. Bundan ötürü bende davanın arkasında durdum. Ne olup ne olmayacağını bilemiyordum hem kendi açımdan hem personelin güvenliği açısından. Daha sonra olay yargıya intikal etti. Uzlaşmacı bana bunun para cezasına ya da hapis cezasına çevrilme ihtimali var. Ancak uzlaşmayla ilgili çözüme varırsak cezayı benim belirleyebileceğimi söyledi. Ben de Diş Hekimliğinin zor bir alan olduğunu ve bu alanda okuyan öğrencilerin maddi anlamda zorluk çektiğini düşündüm. Madem para cezası verilecek bu paranın nereye gideceğine ben karar vereyim dedim. Bir Diş Hekimliği öğrencisine her ay belli bir miktar burs vermesi talebim olduğunu söyledim. Tarafsız bir kurum olan adliye tarafından bir öğrenci seçildi ve olay bu şekilde karara bağlandı. Ben 1 yıl boyunca demiştim buda 2021 Ocak ayında başlayacak. Miktar olarak ben ilk 500 Lira talep etmiştim. Ama sonrasında 400 Liralık bir miktarda uzlaşıldı" şeklinde konuştu.

Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti
Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti
Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti
Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti

Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimi, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehdit edilen doktor hastasını bir şartla affetti - Son Dakika


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