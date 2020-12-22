Tehdit edilen Savcı Sayan: AB'ye mektup yazacağım - Son Dakika

Tehdit edilen Savcı Sayan: AB'ye mektup yazacağım

22.12.2020 18:19
Tehdit edilen Savcı Sayan: AB'ye mektup yazacağım, System.String[]

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, İsviçre'de yaşayan Abdülkadır Aktürk'ün kendisini tehdit etmesiyle ilgili, "Avrupa Birliği'ne (AB) ve İsviçre'deki yetkililere mektup yazacağım.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, İsviçre'de yaşayan Abdülkadır Aktürk'ün kendisini tehdit etmesiyle ilgili, " Avrupa Birliği'ne (AB) ve İsviçre'deki yetkililere mektup yazacağım. 'HDP'li birisine yapılmış olsaydı Türkiye'de demokrasi yok özgürlük yok diye dünyayı ayağa kaldıracaktınız, ben de seçilmiş bir belediye başkanıyım, üstelik ben Kürdüm beni tehdit eden nasıl elini kolunu sallayıp sizin ülkenizde dolaşıyor?' diyeceğim" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İsviçre'de yaşadığı belirlenen Abdülkadir Aktürk'ün sosyal medyada kendisine hakaret ve tehditte bulunmasıyla ilgili DHA'ya konuştu. Sayan, Aktürk'ün, PKK ve HDP'nin en güvendiği sanatçılarından birisi olduğunu söyleyerek, "Muhalefetin dışında herkes bizi aradı, sahip çıktı; ama ne yazık ki terörden dolayı görevden alınan belediye başkanlarına 'geçmiş olsun' demek için sıraya giren muhalefet ne hikmetse bize tek bir telefon açmadı. Halbuki demokrasi istiyorsanız herkes için isteyeceksiniz. Terörden dolayı görevden alınana 'geçmiş olsun' diyorsunuz; ama terör tehdidi ile karşı karşıya olan seçilmiş bir belediye başkanına hiçbir şey demiyorsunuz hiçbir olumlu açıklamanız yok. Bu beni bir vatandaş olarak üzdü. Söz konusu Türkiye ise bizim için her tarafı aynıdır. Dolayısıyla siyaset farkı gözetmeksizin her birimize yapılan bir tehdit hepimize yapılmış sayılmalı" dedi.

'MEKTUP YAZACAĞIM'Ölüm tehditlerinden kormadığını dile getiren Sayan, "Ben Kürt gençlerinin iyi bir yere gelmesi için mücadele ederken bunlar da Kürt gençlerini ölüme sevk ediyor. 40 yıldır onlar Türk gençlerini Kürt kardeşleriyle savaştırıp ölüme gönderiyorlar. Biz de 40 yıldır bu ölümü engellemek için uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz. Bu ülkede birilerine had bildirilmeli öyle kolay kolay tehdit olayını gerçekleştirmemeli, ölüm olayını dile getirmemeli. Bu meyanda biz mücadele ediyoruz. Ben de Avrupa Birliği'ne ve İsviçre'deki yetkililere mektup yazacağım. HDP'li birisine yapılmış olsaydı 'Türkiye'de demokrasi yok özgürlük yok diye dünyayı ayağa kaldıracaktınız, ben de seçilmiş bir belediye başkanıyım, üstelik ben Kürdüm beni tehdit eden nasıl elini kolunu sallayıp sizin ülkenizde dolaşıyor?' diyeceğim. Benim özgürlüğüm ne olacak? Terörü desteklemediğim için mi beni sahiplenmiyorsunuz? Ama elinde silah olan terörü ön plana çıkaran herkese destek oluyorsunuz. Teröristin hakkını koruyorsunuz niye benim hakkımı korumuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.'HAYALİM AVRUPA PARLAMENTOSUNDA ANLATMAK'

Savcı Sayan, İsviçre yetkililerine, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosuna mektup yazmasının ardından da eğer müsaade edilirse bu olayı Avrupa Parlamentosunda anlatmak istediğini söyledi. Sayan, "Ben Türkiye'de İsviçre vatandaşı ya da İsviçreli bir belediye başkanına hakaret etsem Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereğini yapar; çünkü bir devletler hukuku, insanlar arası hukuk vardır, bir uluslararası hukuk vardır. Buna uymak lazım. Biz bu hukuk için mücadele ediyoruz. İsviçreli makamlar bunun gereğini yapmalıdırlar. Dışişleri Bakanlığımızdan gerekli izinleri aldıktan sonra, diplomatik bir dille uluslararası hukuka uygun, devletler hukukuna uygun bir mektup yazacağız, onlara göndereceğiz. Ama asıl büyük hayalim Avrupa Parlamentosu'nda bir fırsat bulursam bunları onlara göstereceğim. 'Ben bir Kürdüm; barışı, kardeşliği, dostluğu savunuyorum. Siz beni sahiplenmiyorsunuz; ama öbür Kürt dediğiniz vatandaş terörizmi destekliyor, teröristlere destek oluyor, onun hakkını koruyorsunuz. Demek ki siz kötü niyetlisiniz, insanlıktan nasibinizi almamışsınız, siz insanlık için değil, sadece Türkiye'yi bölmek, parçalamak, yok etmek için mücadele veriyorsunuz; ama biz size müsaade etmeyeceğiz' diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Tehdit edilen Savcı Sayan: AB'ye mektup yazacağım

Avrupa Birliği, Savcı Sayan, İsviçre, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Tehdit edilen Savcı Sayan: AB'ye mektup yazacağım - Son Dakika


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