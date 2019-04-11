Tehdit Ediliyor İddiası Vardı Cesedine Ulaşıldı
22 dakika önce
Tehdit ediliyor iddiası vardı cesedine ulaşıldı Antakya'da kayboldu Arsuz'da cesedi bulundu Arsuz sahilinde bulunan cesedin kimliği tespit edildiHATAY - Hatay'da, 13 gün önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi Arsuz sahilinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:44 Kaynak: İHA
Tehdit ediliyor iddiası vardı cesedine ulaşıldı Antakya
'da kayboldu Arsuz
'da cesedi bulundu
Arsuz sahilinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi
HATAY - Hatay
'da, 13 gün önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi Arsuz sahilinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 30 Mart günü merkez ilçe Antakya'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 39 yaşındaki 4 çocuk babası seyyar dondurmacı Zeyniddin Cüvitoğlu'nun cansız bedeni Arsuz sahilinde bulundu. Dün akşam saatlerinde cesedi bulunan Cüvitoğlu'nun ilk belirlemelere göre boğularak öldüğü tespit edildi. Ceset daha sonra otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Ekipler şimdi, ailesi tarafından tehdit edildiği iddiası öne sürülen ve Antakya'da kaybolan Arsuz sahilinde cesedi bulunan Zeyniddin Cüvitoğlu'nun ölüm nedenini araştırıyor.
13 Kez Beyin Kanaması Geçiren Ferkan'ın Mucize Yaşamı
Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu!
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar