Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca öldürdü (2)

CEZAEVİNDEN ÇIKARKEN İKAMETİNİ İSTANBUL'DA GÖSTERMİŞ

Bartın'da, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı bıçaklayarak öldüren ve çevredekilerce darbedilen Metin Ar'ın tedavisi, Bartın Devlet Hastanesi'nde devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı. Eşine yönelik 'cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit' suçları nedeniyle 8 ay önce Düzce'de yakalanan Metin Ar, Bartın'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol ve konutta infaz şartı ile 2 gün önce salıverilen Ar, ikametgah olarak ise İstanbul Bakırköy'deki adresi gösterdi. Bunun üzerine Bartın Cezaevi Müdürlüğü'nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na durumu bildirmesiyle Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde dosya açıldığı öğrenildi.