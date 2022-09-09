Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca öldürdü (2) - Son Dakika
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Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca öldürdü (2)

09.09.2022 16:39
Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca öldürdü (2)

CEZAEVİNDEN ÇIKARKEN İKAMETİNİ İSTANBUL'DA GÖSTERMİŞBartın'da, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı bıçaklayarak öldüren ve çevredekilerce darbedilen Metin Ar'ın tedavisi, Bartın Devlet Hastanesi'nde devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKARKEN İKAMETİNİ İSTANBUL'DA GÖSTERMİŞ

Bartın'da, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı bıçaklayarak öldüren ve çevredekilerce darbedilen Metin Ar'ın tedavisi, Bartın Devlet Hastanesi'nde devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı. Eşine yönelik 'cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit' suçları nedeniyle 8 ay önce Düzce'de yakalanan Metin Ar, Bartın'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol ve konutta infaz şartı ile 2 gün önce salıverilen Ar, ikametgah olarak ise İstanbul Bakırköy'deki adresi gösterdi. Bunun üzerine Bartın Cezaevi Müdürlüğü'nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na durumu bildirmesiyle Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde dosya açıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN İNCELEME Öte yandan Arzu Ar'ın, 2 kız çocuğu ile birlikte Bartın'ın Geriş köyünde oturduğu belirtildi. Metin Ar'ın cezaevinden çıktığına yönelik emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi gibi resmi makamlara bildirimde bulunulmadığı öğrenildi. Bartın Valiliği ise konuyla ilgili ihmal olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Bartın Devlet Hastanesi, İstanbul, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca öldürdü (2) - Son Dakika

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