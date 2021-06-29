Tehdit ettiği kişiye 2 milyon liralık senet imzalatan şahıs yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde daha önceden iş anlaşmalı olduğu şahsa tehdit ve darpla 2 milyon liralık senet imzalattığı iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.T. isimli şahıs, daha önceden iş anlaşmalı olduğu M.T. isimli şahsın kendisini ofise çağırarak sözlü tehdit ve darp yoluyla 2 milyon liralık senet ve sözleşme imzalattığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Konuyla ilgili olarak cumhuriyet başsavcısından alınan talimatlarla M.T.'yi yakalama çalışmaları başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bahse konu senet ve sözleşme ele geçirildi. Ayrıca iş yeri içerisinde ruhsatsız üzerinde marka model bulunmayan 1 adet silah, bu silaha ait şarjör ve 33 adet fişek ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ