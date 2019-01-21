Tehdit, Hakaret ve Şiddet İçerikli Paylaşımlar Yapanlar Yandı

İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 831 hesap için adli işlem başlatıldı.



Açıklamada, "2018-2019 sezonu ilk yarısında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili olarak gerekli adli işlemler başlatıldı. Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsade edilmeyip yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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