Son Dakika Haberleri: Tehdit, Hakaret ve Şiddet İçerikli Paylaşımlara İnceleme

Tehdit, Hakaret ve Şiddet İçerikli Paylaşımlara İnceleme

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Tehdit, Hakaret ve Şiddet İçerikli Paylaşımlara İnceleme, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 831 hesap için adli işlem başlatıldı. Açıklamada, "2018-2019 sezonu ilk yarısında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili olarak gerekli adli işlemler başlatıldı. Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyip yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

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