Tehdit Mektuplarını Gönderen Tutuklandı

SCHLESWIG Holstein Eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki zanlı hakkında Elmshorn Mahkemesi yargıcının, tutuklama kararı verdiği açıklandı.

SCHLESWIG Holstein Eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki zanlı hakkında Elmshorn Mahkemesi yargıcının, tutuklama kararı verdiği açıklandı. Berlin Başsavcılığının verdiği bilgiye göre zanlı cuma günü gözaltına alındı ve önümüzdeki günlerde Berlin'e getirilecek. Polis perşembe günü zanlının evine baskın yaparak, çok sayıda delile de el koymuştu.



Zanlının polis ve Alman istihbaratında sicilli olduğu kaydedildi. Polisin çok sayıda ipucunu inceleyerek zanlının izine ulaştığı belirtildi. Federal Savcılık, 'NSU: 2.0' ve 'Wehrmacht' imzasıyla başta Türkiye kökenli avukat Seda Başay Yıldız'a olmak üzere 200'ün üzerinde gönderilen tehdit mektupları hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında 38 polis açığa alındı. Şimdi ise tehdit mektuplarının hepsini, yakalanan 31 yaşındaki zanlının yazıp yazmadığı araştırılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu

Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı

12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak