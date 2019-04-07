Son Dakika Haberleri: Tehdit Mektuplarını Gönderen Tutuklandı

Tehdit Mektuplarını Gönderen Tutuklandı

1 saat önce

SCHLESWIG Holstein Eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki zanlı hakkında Elmshorn Mahkemesi yargıcının, tutuklama kararı verdiği açıklandı.

Tehdit Mektuplarını Gönderen Tutuklandı, System.String[]
SCHLESWIG Holstein Eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki zanlı hakkında Elmshorn Mahkemesi yargıcının, tutuklama kararı verdiği açıklandı. Berlin Başsavcılığının verdiği bilgiye göre zanlı cuma günü gözaltına alındı ve önümüzdeki günlerde Berlin'e getirilecek. Polis perşembe günü zanlının evine baskın yaparak, çok sayıda delile de el koymuştu.

Zanlının polis ve Alman istihbaratında sicilli olduğu kaydedildi. Polisin çok sayıda ipucunu inceleyerek zanlının izine ulaştığı belirtildi. Federal Savcılık, 'NSU: 2.0' ve 'Wehrmacht' imzasıyla başta Türkiye kökenli avukat Seda Başay Yıldız'a olmak üzere 200'ün üzerinde gönderilen tehdit mektupları hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında 38 polis açığa alındı. Şimdi ise tehdit mektuplarının hepsini, yakalanan 31 yaşındaki zanlının yazıp yazmadığı araştırılıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:15 

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