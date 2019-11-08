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Son Dakika 3. Sayfa Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı

Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı

7 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişiyi tehdit eden 2 şüpheli yakalandı.

Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişiyi tehdit eden 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 46 av tüfeği mermisi ve 65 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Hallı köyünde meydana gelen tehdit olayı sonrası olaya karışan taraflardan Z.M (41) ve D.M (67) isimli şahısların, olayda otomatik tüfek ve tabanca kullanarak karşı tarafı tehdit etmeleri bilgisi alınması üzerine yapılan çalışma sonrası jandarma ekipleri şahısların ikamet ettikleri adrese giderek evlerinde arama yaptı. Arama neticesinde ruhsatsız 5 adet av tüfeği,1 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet av tüfeği mermisi 65 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 şahıs hakkında işlem yaparak idari yaptırım uyguladı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:21 Kaynak: İHA
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