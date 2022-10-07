'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı

07.10.2022 11:33
'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 'tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 'tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler; 'Tehdit' suçundan aranan Ş.T.'nin Hunat Mahallesi'nde bir evde kaldığı tespit edildi. Ekiplerce tespit edilen adreste yapılan çalışmada; Ş. T. yakalandı.

Öte yandan, evde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet şarjör ve tabanca üzerinde takılı olan şarjör içerisinde 7 adet dolu mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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