Son Dakika Haberleri: Tehdit ve yaralama olayına karışan 1 şüpheli yakalandı
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Tehdit ve yaralama olayına karışan 1 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da bıçakla tehdit ve kasten yaralama olayını gerçekleştiren 1 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

Tehdit ve yaralama olayına karışan 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bıçakla tehdit ve kasten yaralama olayını gerçekleştiren 1 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.


Olay, önceki gün Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 şüpheli elindeki bıçakla bir şahsa hareket edip tehditte bulunduktan sonra yaraladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler şüpheli şahsın tespit edilmesi için çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelinin K.S. olduğu tespit edilerek olayda kullandığı bıçakla yakalandı.


Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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