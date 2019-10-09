Son Dakika Haberleri: Tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı

Tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Ağustos'ta Bahçıvan Mahallesinde N.A'nın silahla yaralanması, 1 Eylül'de de N.F'nin silahla tehdit edilmesi olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. olduğunu tespit etti.

Zanlı, oluşturulan özel ekibin bir aylık çalışması sonucu 4 Ekim'de İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta gözaltına alındı.

Üzerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulunan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı

İpekyolu, Eylül, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:29 Kaynak: AA
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