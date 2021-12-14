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Tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı huzur uygulamasına takıldı - Son Dakika

Tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı huzur uygulamasına takıldı

14.12.2021 14:14
Tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı huzur uygulamasına takıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tehditle bir işyerinden alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı, huzur uygulaması kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tehditle bir işyerinden alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı, huzur uygulaması kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Sungurlu ilçesinde huzur uygulaması yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri 4 farklı noktada 65 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 326 şahıs, 151 araç kontrol edildi.

Denetimler kapsamında 2 araca bin 900 TL idari para cezası uygulanırken bir işyerinden tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 şüpheli de gözaltına alındı. - ÇORUM

Tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı huzur uygulamasına takıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı huzur uygulamasına takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı huzur uygulamasına takıldı - Son Dakika
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