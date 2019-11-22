Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı

Firari bir kişinin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Operasyonda biri kadın 12 zanlı gözaltına alındı.

Ekip, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 13 şüpheliye yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana 'da çiftçileri tehdit ederek arazilerini sürüp yerlerine kredi kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, geçim kaynakları oldu