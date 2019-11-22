Son Dakika Haberleri: Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı

6 saat önce

Adana'da çiftçileri tehdit ederek arazilerini sürüp yerlerine kredi kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da çiftçileri tehdit ederek arazilerini sürüp yerlerine kredi kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine destekleme kredisi kullandığı iddiası üzerine araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 13 şüpheliye yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri kadın 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firari bir kişinin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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