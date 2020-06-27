Tehditle tecavüze ve kaçırmaya 2 tutuklama - Son Dakika

Tehditle tecavüze ve kaçırmaya 2 tutuklama

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki N.B.,'yi cinsel istismar uygulayan (17) B.Ö., ve (19) S.A., tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki N.B.,'yi cinsel istismar uygulayan (17) B.Ö., ve (19) S.A., tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde C.B., ve R.B, ailesinin evlatlık olarak aldıkları 14 yaşındaki N.B.'nin 17 yaşındaki B.Ö., tarafından kaçırıldığı polis ekiplerine ihbar etti. Olayı inceleyen polis ekipleri N.B.'nin B.Ö. ile tren istasyonunda buluştuğu öğrenildi. N.B.'nin alınan ifadesinde aile baskısından dolayı evden kaçarak B.Ö'nün yanına gittiğini ve aralarında bir şey yaşanmadığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler N.B'nin 3 ay önce, önceki sevgilisi olan S.A'nın N.B'yi tehdit ederek cinsel ilişkiye girdiğini belirterek S.A., hakkında şikayetçi oldu. B.Ö., ve S.A., hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve reşit olmayanla cinsel ilişki" olaylarından hakkında işlem başlatıldı.


Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve reşit olmayanla cinsel ilişki olayının şüphelisi S.A., ve B. Ö.,isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehditle tecavüze ve kaçırmaya 2 tutuklama - Son Dakika
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