Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, "Tehditlere karşı tedbirli olacağız. Birlik ve beraberlik içinde bu topraklarda ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı sağlayarak güçlü bir şekilde, sadece yaşadığımız ülke sınırları içinde değil, etrafımızda birlik ve beraberliğimizi tehdit eden, gelişen hadiselere karşı da duyarlı ve dikkatli olmamız lazım. Bu bizim kırmızı çizgimizdir, gerisi teferruattır." dedi.
Bakan Turhan, Mudurnu
ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Taşkesti
beldesi Bülent Ecevit
Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Turhan, yaptıkları çalışmalarla ilgili denetim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek için Bolu
ve Düzce
'ye geldiklerini söyledi.
Turhan, beldenin Türkiye
'nin cennet köşelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu vatanı bize emanet edenlere teşekkür ediyoruz. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu gece Regaip Kandili
, onlar için dua edeceğiz." diye konuştu.
Ecdadın emaneti olan vatanın, gelecek nesillere güzel bir şekilde bırakılması gerektiğini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:
"Birilerinin gözünün üzerinde olduğu bu vatanı bölmeden, parçalamadan hep birlikte birlik ve beraberlik içinde evlatlarımıza emanet edeceğiz. Bin yıldır bu topraklarda bizim insanımız, bizim atalarımız hüküm sürdü, devletler kurdu. Bunlar zaman zaman yıkıldı, parçalandı, bölündü. Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu ve ayaktayız. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ediyor. Tabii tehdit bitti mi? Tehditler bitmez. Bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe bu tehditler bitmeyecek. Biz de bu tehditlere karşı tedbirli olacağız. Birlik ve beraberlik içinde bu topraklarda ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı sağlayarak güçlü bir şekilde, sadece yaşadığımız ülke sınırları içinde değil, etrafımızda birlik ve beraberliğimizi tehdit eden, gelişen hadiselere karşı da duyarlı ve dikkatli olmamız lazım. Bu bizim kırmızı çizgimizdir, gerisi teferruattır."
Turhan, ülkede insanları birbirine düşürmek isteyenlerin olduğuna işaret ederek, "Bu değişik yöntemlerle bugüne kadar yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce koca Osmanlı İmparatorluğu
; bir Frenk kültürü özlemiyle bizim insanlarımız, eli kalem tutan, aydın dediğimiz kişiler, hepsi birbirine düşerek bu ülkeyi parçaladılar. Kurt sisli havayı sever. Bir ülkede millet birbirine düşmüşse, fırsatları kaçırmazlar. Çanakkale
'de bunun bedelini ağır ödedik, Kurtuluş Savaşı'nda bunun bedelini ağır ödedik ve milli birlik ve beraberliğimizi kurduk." değerlendirmesinde bulundu.
"Bölücülere fırsat vermememiz lazım"
Birlik ve beraberlik için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bölücülere fırsat vermememiz lazım. 17 yıldır iktidardayız. Sayın Cumhurbaşkanımız milletten aldığı yetkiyi bugüne kadar ona hizmette kullandı, saltanatlık yapmadı. Milletini hor görmedi, milletin içinden biri olduğunu gösterdi. Ülkenin 17 yıl önceki durumuyla bugünü karşılaştırdığımızda gerek ekonomik gerek sosyal devlet hizmetlerinde gerekse milli birlik ve beraberliği sağlamada ve dış tehditlere karşı duruşuyla gösterdiği sağlam irade ve onurlu duruşuyla milletimizi temsil etmede görevini en iyi şekilde yerine getirdi.
Bundan sonra da başımızda olduğu sürece milletin başı öne düşmeyecek, dizleri çökmeyecek. Bu topraklarda hesabı olanlar, bu bölgede kendi çıkarları için etrafımızdaki ülkeleri tarumar eden güçler, sadece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı kendilerine, hesaplarını durduran, hesaplarını tutturmaya engel olarak görüyorlar. Onun için de oklarını ona çevirmişler ve 'Onu bu milletin başından uzaklaştırmadan bu bölgede, bu coğrafyadaki hesaplarımız tutmaz.' diye alenen bunu söylüyorlar."
(Sürecek)