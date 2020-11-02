Tehir edilen Numune Gençlik Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maç Tarihi belli oldu
02.11.2020 16:34
Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Ligi B Grubunda 2. Hafta oynanması gerekirken Numune Gençlik takımındaki pozitif vaka nedeniyle tehir edilen Numune Gençlik ile Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maçının oynanma tarihi belli oldu.
Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Ligi B Grubunda 2. Hafta oynanması gerekirken Numune Gençlik takımındaki pozitif vaka nedeniyle tehir edilen Numune Gençlik ile Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maçının oynanma tarihi belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Numune Gençlik takımındaki pozitif vaka nedeniyle tehir edilen Numune Gençlik ile Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji karşılaşmasının 4 Kasım'da oynanması kararlaştırıldı. 4 Kasım Çarşamba günü saat 14: 00 de başlayacak olan karşılaşma Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak. Maç TVF Voleybol TV den canlı yayınlanacak. - KAYSERİ
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