Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya başlandı - Son Dakika

Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya başlandı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Belediyesine ait eski lojmanların yıkım çalışması başladı.

Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya başlandı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Belediyesine ait eski lojmanların yıkım çalışması başladı.


Söz konusu yıkım çalışması hakkında yapılan açıklamada, "Bilecik İsmetpaşa Mahallesi Hamzabey Sokak, Güney 1 Sokak ve Kader Sokak'ta bulunan belediye lojmanlarının yıkım çalışması başladı. Kullanım ömrünü tamamlayan ve mahalle sakinleri tarafından yapılan şikayetler sonucunda metruk binaların yıkımı gerçekleştirilerek, oluşan çevre kirliliğinin önüne geçildi. Atıl halde bulunan ve amacı dışında tinerciler tarafından kullanılan binalar, kontrollü bir şekilde yıkımı yapılarak, art niyetli kullanıcıların verdiği rahatsızlık önlenmiş oldu" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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