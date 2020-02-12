Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor

15 dakika önce

Bilecik'te tehlike arz eden metruk binalarının yıkımları kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Bilecik'te tehlike arz eden metruk binalarının yıkımları kontrollü bir şekilde devam ediyor.


Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde metruk binalarının yıkımı belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde devam ediyor. Beldeki metruk binaların bir bir yıktıklarını anlatan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde durulmayan, uyuşturucu madde kullanımına uygun ve tehlike oluşturan binalar, belediye ekiplerimiz tarafından yıkılmaktadır. Tespit ettiğimiz metruk binalarının yıkımına ilerleyen günlerde devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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