Tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor - Son Dakika

Tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor.

Tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor.


Yalvaç Belediyesi özellikle son zamanlarda ülke genelinde yaşanan deprem olaylarının artması üzerine uzun zamandır devam eden yıkım çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla alakalı Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yetkilileri, "Gerek doğal afetlere karşı korumasız, gerekse de genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapılar ile yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen yapıların mail-i indiham kararlarını alıp Fen İşleri Müdürlüğümüzle birlikte yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Burada öncelikli amacımız vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Vatandaşlarımızın da tehlikeli olduğunu düşündüğü yapılar varsa incelenmek üzere belediyemize başvurabilirler. Belediyemiz bu konuda incelemelerini tamamladıktan sonra gereken iş ve işlemler başlatılacaktır" açıklamasında bulundular. - ISPARTA

Isparta, Deprem, Yalvaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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