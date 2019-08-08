Son Dakika Haberleri: Tehlike bu muhteşem grevle gol atma hesabını açtı
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Tehlike bu muhteşem grevle gol atma hesabını açtı

1 saat önce

Real Madrid, Eden Hazard'ın önemli bir rol oynadığını ve Beyazlar için ilk golünü Zidane'in adamlarına Red Bull Arena'da kazanmak için yeterli olan harika bir çabayla attığını belirten bir çatışmada Red Bull Salzburg'u daha iyi bir hale getirdi. Belçikalı ileri, son düdüğü takiben birkaç söz söyledi: “Sahada olduğunuzda, oyunu kazanmak ve ileri olmak istediğinizde gol atmak istiyorsunuz. Son beş maç için bu anı bekliyordum ve bugün oldu. Çok memnunum".

Real Madrid, Eden Hazard'ın önemli bir rol oynadığını ve Beyazlar için ilk golünü Zidane'in adamlarına Red Bull Arena'da kazanmak için yeterli olan harika bir çabayla attığını belirten bir çatışmada Red Bull Salzburg'u daha iyi bir hale getirdi. Belçikalı ileri, son düdüğü takiben birkaç söz söyledi: "Sahada olduğunuzda, oyunu kazanmak ve ileri olmak istediğinizde gol atmak istiyorsunuz. Son beş maç için bu anı bekliyordum ve bugün oldu. Çok memnunum".
Zinedine Zidane, Eden Hazard, Real Madrid, Salzburg, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55 
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