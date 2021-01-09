Tehlike çanları çalıyor, çiftçi kara kara düşüyor - Son Dakika

Tehlike çanları çalıyor, çiftçi kara kara düşüyor

Buğday tarlaları suya hasret kaldı, şimdiden yüzde 40 zarar var

BURSA - Dünya bir yandan Covid-19'la mücadele ederken bir yandan da kuraklıkla mücadele ediyor. Yağışların olmaması nedeniyle çifti suya hasret kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday daha yetişmeden yüzde 40 fire verdi.

Kuraklık bir yandan Havaların sıcak gitmesi herkesi tedirgin ediyor. Buğday tarları suya hasret kaldı. Çiftçiler ise bu doğal affet karşısında elleri kolları bağlı bekliyor. Bazı çiftçiler buğdaydan bekledikleri alamayınca yeniden tarlalarını sürerek ekim yaparken kimi ise ekmekten vazgeçti. İnegöl'de çekilen görüntülerde her şeyi ortaya koymaya yetti. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu mevsimde en çok buğdaylar etkilenmiş durumda kuraklıktan dolayı. İnegöl'de 80 bin dekarlık bir buğdayımız var böyle giderse büyük bir sıkıntı yaşayacağımız kesin. Şuanda bile buğdayda yüzde 40 civarında bir fire var aşırı kuraklıktan dolayı. Hatta bazı çiftçilerimiz buğday tarlalarını sürdü bile ya bir daha ekecek yada önümüzdeki seneye ay çekirdeğine bırakacak. Saman fiyatların yüksek olması aşırı derecede buğday ekimine yöneltmişti çiftçiyi bu senede böyle bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bundan sonra olan oldu şimdi bundan sonra inşallah bol yağmur ve kar bekliyoruz. Görüyorsunuz karşımız Uludağ orada bile doğru düzgün kar yok normal şartlarda geçen yol hem burada hemde dağlarımız karla kaplıydı ama bu yıl yok. Ben doğdum doğalı ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Barajlar göletler dereler bomboş kaldı. Allah sonumuz hayretsin. Bu yıl yağışlar olsaydı buğdaydaki geçen sene ki rekoru geçeceğimiz tahmin ediyorduk ama maalesef yüzde 40 civarında bir zarar gözüküyor şuanda İnegöl'de" diye konuştu.

Çelik havaların sıcak etmesi nedenliye bazı meyve ağaçlarında çiçek açtığını belirterek, "Göletler boş, yeraltı suları azalıyor bahardan itibaren tüm ürünler bunlardan etkilenecek. Böyle giderse bir felaket olur. İnşallah Rabbim en kısa sürede bol bereketli kar yağmur gönderir. İnegöl'de 140 bin dekarlık alanda meyve üretimi de yapılıyor bu sıcaklarda meyvelerinde uyanmaya gittiğini görüyoruz buda başka bir tehlikenin boyutu" dedi.