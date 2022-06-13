Tehlike kapıda: Renault, Haziran 2022 fiyat listesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Tehlike kapıda: Renault, Haziran 2022 fiyat listesi!

13.06.2022 23:41
Tehlike kapıda: Renault, Haziran 2022 fiyat listesi!

Renault, Haziran 2022 fiyatlarını duyurdu. Sektörün genelinde olduğu gibi değişiklikler zam odaklıydı. Renault, Haziran 2022 fiyat listesi.

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Renault, bugüne dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu Ancak çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Son olarak şirket, bir süre önce Haziran 2022 fiyat listesini paylaştı. İşte Renault, 2022 Haziran fiyat listesi!

Renault Haziran 2022 fiyat listesi

Renault, Haziran 2022 fiyat listelerini açıkladı. Değişiklikler, sektörün genelindeki gibi zam odaklıydı. Bu kapsamda ülkemizde sıklıkla tercih edilen Clio, Taliant ve Megane gibi modellerin fiyatları arttı. İşte son durum!

En büyük otomobil zammı Hyundai'den geldi: Tam 175 bin TL!

Clio

Joy 1.0 Sce 65 bg386.900 ?Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg461.000 ?Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg481.900 ?Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg523.000 ?

Taliant

Joy 1.0 Sce 65 bg393.900 ?Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg487.900 ?Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg523.900 ?

Zoe

Zen 80 kW Z.E. 50729.900 ?

Captur

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg680.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg726.000 ?RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg760.900 ?

Megane

Joy 1.3 TCe 140 bg519.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg529.900 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg583.900 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg593.900 ?Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg662.900 ?Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg673.000 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg669.000 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg717.000 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg742.900 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg768.000 ?

Kadjar

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg847.000 ?

Talisman

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg1.141.900 ?

Koleos

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg1.034.000 ?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Emlakçıların kapı kapı gezip yüksek kira getirisi için broşür dağıttığı ortaya çıktı Emlakçıların kapı kapı gezip yüksek kira getirisi için broşür dağıttığı ortaya çıktı Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehlike kapıda: Renault, Haziran 2022 fiyat listesi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: Tehlike kapıda: Renault, Haziran 2022 fiyat listesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement