Tehlike kapıda: Renault, Haziran 2022 fiyat listesi!

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Renault, bugüne dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu Ancak çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Son olarak şirket, bir süre önce Haziran 2022 fiyat listesini paylaştı. İşte Renault, 2022 Haziran fiyat listesi!

Renault Haziran 2022 fiyat listesi

Renault, Haziran 2022 fiyat listelerini açıkladı. Değişiklikler, sektörün genelindeki gibi zam odaklıydı. Bu kapsamda ülkemizde sıklıkla tercih edilen Clio, Taliant ve Megane gibi modellerin fiyatları arttı. İşte son durum!

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