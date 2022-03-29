Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri temizledi - Son Dakika

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çatı kenarlarında tehlike oluşturan buz sarkıntıları itfaiye ekipleri tarafından kırılarak temizlendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çatılarda oluşan ve boyları 50 santimetreyi aşan buz sarkıntıları tehlike oluşturmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından buz sarkıntılarının sebep olabileceği olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ev ve iş yerinin çatılarında oluşan buz sarkıntılarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye aracının merdiveni yardımı ile çatılara ulaşan ekipler buz sarkıntılarını kırdı. - KASTAMONU