Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri temizledi - Son Dakika
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Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri temizledi

29.03.2022 13:53
Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri temizledi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çatı kenarlarında tehlike oluşturan buz sarkıntıları itfaiye ekipleri tarafından kırılarak temizlendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çatı kenarlarında tehlike oluşturan buz sarkıntıları itfaiye ekipleri tarafından kırılarak temizlendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çatılarda oluşan ve boyları 50 santimetreyi aşan buz sarkıntıları tehlike oluşturmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından buz sarkıntılarının sebep olabileceği olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ev ve iş yerinin çatılarında oluşan buz sarkıntılarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye aracının merdiveni yardımı ile çatılara ulaşan ekipler buz sarkıntılarını kırdı. - KASTAMONU

Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri temizledi

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Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri temizledi - Son Dakika


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