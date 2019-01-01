Son Dakika Haberleri: Tehlike Oluşturan Buz Sarkıtları İtfaiye ile Temizlendi

Tehlike Oluşturan Buz Sarkıtları İtfaiye ile Temizlendi

1 saat önce

Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ile temizlendiBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının-10'lara kadar düşmesiyle oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye başladı.

Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ile temizlendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının-10'lara kadar düşmesiyle oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye başladı.
Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini gösterdi. En çok kar yağan ilçelerden olan Karlıova'da da -10'lardaki soğuk hava ile birlikte çatılarda bu sarkıtları oluştu. Tehlike oluşturan buz sarkıtları ve çatı kenarındaki karlar ilçe belediyesine bağlı itfaiye aracıyla temizlenmeye başlandı.
Önceki gün ilçede kar kütlesi bir çocuğun üzerine düşmüştü. Kar altında kalan çocuk, olay yerinde kar temizleme çalışması yapan kepçenin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Benzer bir talihsiz olayın yaşanmaması için çatı kenarlarındaki kar ve buz sarkıtlarının iki gündür itfaiye aracıyla temizlendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Karlıova, Kar, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gören Altın Sanıyor! Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu

Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:26:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tehlike Oluşturan Buz Sarkıtları İtfaiye ile Temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]