Tehlike Oluşturan Buz Sarkıtları İtfaiye ile Temizlendi
1 saat önce
Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ile temizlendiBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının-10'lara kadar düşmesiyle oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye başladı.
Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ile temizlendi
BİNGÖL - Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının-10'lara kadar düşmesiyle oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye başladı. Türkiye
genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini gösterdi. En çok kar yağan ilçelerden olan Karlıova'da da -10'lardaki soğuk hava ile birlikte çatılarda bu sarkıtları oluştu. Tehlike oluşturan buz sarkıtları ve çatı kenarındaki karlar ilçe belediyesine bağlı itfaiye aracıyla temizlenmeye başlandı.
Önceki gün ilçede kar kütlesi bir çocuğun üzerine düşmüştü. Kar altında kalan çocuk, olay yerinde kar temizleme çalışması yapan kepçenin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Benzer bir talihsiz olayın yaşanmaması için çatı kenarlarındaki kar ve buz sarkıtlarının iki gündür itfaiye aracıyla temizlendiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:05 Kaynak: İHA
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