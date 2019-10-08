Son Dakika Haberleri: Tehlike oluşturan kaya düşürüldü
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Tehlike oluşturan kaya düşürüldü

33 dakika önce

İstanbul yolundaki dik yamaçta bulunan dev kaya, tehlike oluşturması nedeniyle düşürüldü.

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İstanbul yolundaki dik yamaçta bulunan dev kaya, tehlike oluşturması nedeniyle düşürüldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı mevkisindeki yamaçta, geçen yılın Şubat ayında heyelan meydana gelirken, kayanın tehlike oluşturması üzerine çalışma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan çalışma sonucu dik yamaçta bulunan dev kayanın düşürülmesi için trafik kesildi. Ekipler, tehlike oluşturan kayanın kontrollü olarak düşmesini sağladı. Ekipler, iş makineleriyle taşı yol kenarına aldıktan sonra ulaşım, tekrar açıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
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