Tehlike oluşturan kaya kontrollü düşürüldü
1 saat önce
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yol üzerinde risk taşıyan kaya, kontrollü düşürüldü.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:56 Kaynak: AA
'un Dernekpazarı
ilçesinde yol üzerinde risk taşıyan kaya, kontrollü düşürüldü.
Dernekpazarı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çaykara
ilçesinde yer alan ve Doğu Karadeniz
'in en çok turist
çeken merkezlerinden Uzungöl
yolu üzerinde, Dernekpazarı-Çaykara istikametindeki yamaçta bulunun kaya kütlesinde düşme riski bulunduğu belirtildi.
Riskin, ekipler tarafından giderildiği kaydedilen açıklamada, "Uzungöl yolu üzerinde, tehlike oluşturabilecek kayaların düşürülme çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalarda görev alan tüm personelimize ve trafiğin bekletilmesi esnasında anlayış gösteren misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
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