Tehlike oluşturan kayanın düşürülme anı kamerada
1 saat önce
TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde yamaçta tehlike oluşturan kaya, dağcılar tarafından düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
TRABZON'un Dernekpazarı
ilçesinde yamaçta tehlike oluşturan kaya, dağcılar tarafından düşürüldü. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Dernekpazarı- Çaykara
ilçe karayolunun 3'üncü kilometresinde yolun 400 metre üzerinde yamaçta bir kaya kütlesinin tehlike oluşturduğu fark edildi. Ana parçadan ayrıldığı ve düşme riski taşıdığı belirlenen kaya için endüstriyel dağcılar, harekete geçti. Karayolu trafiğe kapatılırken, kaya otomobil krikosu yardımıyla itilerek düşürüldü. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı. Kayanın düşme anı anbean kameraya yansıdı.
- Trabzon
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