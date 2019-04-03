Tehlike Oluşturan Yolda Güzergah Değişikliği
5 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tehlike oluşturan yolda güzergah değişikliği çalışması başlatıldı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde tehlike oluşturan yolda güzergah değişikliği çalışması başlatıldı.
İlçe merkezine 30 kilometrelik uzaklıkta bulunan Dilekbaşı köyü yolunda oluşan derin yarıklar tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi, yol güzergah değişikliği çalışması başlattı. Ekipler, yolun 200 metrelik bölümünde çalışma başlatarak, 4-5 günde tamamlamayı hedefliyor. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:52 Kaynak: İHA
Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü!
Son Dakika! Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı