Son Dakika Haberleri: Tehlike Oluşturan Yolda Güzergah Değişikliği

Tehlike Oluşturan Yolda Güzergah Değişikliği

5 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tehlike oluşturan yolda güzergah değişikliği çalışması başlatıldı.

Tehlike Oluşturan Yolda Güzergah Değişikliği, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tehlike oluşturan yolda güzergah değişikliği çalışması başlatıldı.

İlçe merkezine 30 kilometrelik uzaklıkta bulunan Dilekbaşı köyü yolunda oluşan derin yarıklar tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi, yol güzergah değişikliği çalışması başlattı. Ekipler, yolun 200 metrelik bölümünde çalışma başlatarak, 4-5 günde tamamlamayı hedefliyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:52 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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