Tehlike saçan bina yıkıldı - Son Dakika
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Tehlike saçan bina yıkıldı

6 saat önce

Bursa'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük hasar gören iki katlı bina, vatandaşlar için tehlike oluşturmasından dolayı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

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Bursa'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük hasar gören iki katlı bina, vatandaşlar için tehlike oluşturmasından dolayı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Alemdar Mahallesi 2. Uğur Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bina, elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangın sonrası büyük hasar görmüştü. Her an yıkılma tehlikesi olan ve vatandaşların büyük endişe duyduğu binaya Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İçinde oturulamayacak derecede hasar gören ve yıkılma tehlikesi olan bina, belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler yıkım sonrası enkazı da temizlerken, endişe yaşayan mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

(İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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