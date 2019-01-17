Tehlike Saçan Buz Sarkıtları Temizlendi

Tehlike saçan buz sarkıtları temizlendi Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: "Ortalama 300 ile 500 arasında kamyon kar taşıyoruz"MUŞ - Muş'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından çatılarda oluşan ve insan hayatını tehlikeye sokan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Tehlike saçan buz sarkıtları temizlendi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya:

"Ortalama 300 ile 500 arasında kamyon kar taşıyoruz"



MUŞ - Muş'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından çatılarda oluşan ve insan hayatını tehlikeye sokan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Meteoroloji verilerine göre kentte kar kalınlığının 1 metre 67 santimetreye ulaşması ve soğuk havanın etkisini arttırması ile çatılarda oluşan uzun buz sarkıtları büyük tehlike oluşturmaya başladı. Muş Belediyesine bağlı zabıta ve itfaiye ekipleri, çatı temizliği ve buz sarkıtlarının temizlenmesi için hem anons yapıyor hem de buz sarkıtlarını temizliyor. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizleme çalışmasını yerinde inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Havanın soğumasından dolayı buzların sarkması, insan hayatında ciddi bir şekilde tehlike arz etmektedir. Bu anlamda itfaiye ekiplerimiz çalışmalarına devam ederken, bizlerde sık aralıklarla anons cihazları ve zabıta araçlarıyla vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımız, vatandaşlarımızın hayat ve yaşantılarını daha rahat bir şekilde idame ettirebilmeleri için aralıksız bir şekilde sürdürülecektir" dedi.

"Günde 300 ile 500 kamyon arası kar taşıyoruz"

Karla mücadele kapsamında günde 300 ile 500 kamyon arasında şehir dışına kar taşıdıklarını ifade eden Başkan Asya, "Şehir dışına kar nakil işlemlerimiz de ayrı bir çalışma gerektiriyor. Ortalama 300 ile 500 arasında kamyon kar taşıyoruz. Asgari olarak 300, gün oluyor ki 500 kamyon civarında da sokaklardaki karı taşımış oluyoruz. Bu ciddi bir külfet ve ciddi bir maliyettir. Bu anlamda da çalışmalarımız sadece vatandaşımızın hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için devan edecektir" diye konuştu.

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