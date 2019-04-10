Tehlike Saçan Metruk Ev Yıkıldı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşların tehlike saçtığını dile getirip yıkılmasını istediği metruk ev belediye tarafından yakıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde vatandaşların tehlike saçtığını dile getirip yıkılmasını istediği metruk ev belediye tarafından yakıldı.
Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak ile Şehit Selim Vural
Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan 2 katlı metruk ev vatandaşların tepkisini çekiyordu. Mahalle sakinleri, binanın tehlike saçtığını ifade etmiş ve yetkili makamlarca yıkılmasını istemişti. Günler sonra harekete geçen Malkara Belediyesi ekipleri, metruk binayı yıkıp, çevresinde temizlik çalışması yaptı. Belediyenin çalışmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
'a teşekkür etti. Halk, yıkılan bölgenin park veya yeşil alan yapılmasını istedi. - TEKİRDAĞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı
Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu