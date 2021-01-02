Tehlike saçan o ev yıkıldı - Son Dakika

Tehlike saçan o ev yıkıldı

02.01.2021 11:36
Tehlike saçan o ev yıkıldı, System.String[]

Eskişehir kent merkezinde bulunan ve içerisindeki pislik nedeniyle tehlike saçan metruk ev, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinden sonra yıkıldı.

Eskişehir kent merkezinde bulunan ve içerisindeki pislik nedeniyle tehlike saçan metruk ev, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinden sonra yıkıldı.

Eskişehir'in en merkezi bölgelerinden biri olan Bahçelievler mahallesi Gelincikçiçeği sokakta bulunan metruk ev, içerisindeki çöpler ve pislik nedeniyle tehlike saçıyordu. İnsan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle mahalleli tarafından tepki çeken pislik içindeki terkedilmiş ev, İHA'nın haberinin ardından yıkıldı. Yıkım çalışmalarının ardından metruk evin içerisindeki çöpler de temizlendi. - ESKİŞEHİR

Tehlike saçan o ev yıkıldı
Tehlike saçan o ev yıkıldı
Tehlike saçan o ev yıkıldı
Tehlike saçan o ev yıkıldı

İhlas Haber Ajansı, Bahçelievler, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tehlike saçan o ev yıkıldı - Son Dakika


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