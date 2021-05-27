Tehlike Saçan Yollar Büyükşehirle Güvenli Hale Geliyor - Son Dakika

Tehlike Saçan Yollar Büyükşehirle Güvenli Hale Geliyor

27.05.2021 14:56
Tehlike Saçan Yollar Büyükşehirle Güvenli Hale Geliyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapmış olduğu yol yapım ve onarım çalışmaları ile sürücülerin ve seyahat eden vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile hem güvenliği hem de trafikte seyreden sürücülerin ve yolcuların güvenliği üst noktalara taşınıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu ilçesine giderek Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yol yapım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baktır Mahallesi'nde devam eden yol genişletme ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ali Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik ederken, ilgili mahalle muhtarları da hazır bulundu. Yolu kullanan mahalle muhtarları tarafından kazasız belasız bir şekilde yolun tamamlanması ve kullanılması sırasında kaza bela yaşanmaması için kurban kesimi yapıldı.

Mahalle Muhtarları Memnuniyetlerini İletti

İzmir il sınırları içerisinde yer alan aynı zamanda da Baktırlı Mahallesi'ne sınır komşusu olan Horzum Mahallesi Muhtarı Yılmaz Öz, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletirken, yolu diğer mahallelerden daha çok Horzum Mahallesi sakinlerinin kullandığını söyledi. Yılmaz Öz, "Bizim yolla ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmayacak" dedi. Baktırlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Semih Kaya ise yolun eski durumunun çok tehlikeli olduğunu hatırlatarak, "Bizim yolumuz gerçekten çok dardı. Şu an çalışmanın olduğu alan kuzey yönüne baktığı için güneş görmediğinden dolayı gizli buzlanma oluyordu. Burada birçok vatandaşımız yaşadığı kaza sonucu engelli oldu. Büyükşehir Belediyesi bu soruna el attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den ve tüm çalışanlarından Allah razı olsun" dedi. Sivrici Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, yol yapım çalışmasından çok memnun olduklarını belirterek, "Burası özellikle kış aylarında çok riskli bir yoldu. Bu virajlar tehlike yaratıyordu. Ürünleri almak için buraya gelen kamyonlar, araçlar oluyordu. Kaza riski çok oluyordu. Yolun genişletilmesinden çok memnunuz. Biz de komşu mahalledeyiz. Burada bağlantılarımız var. Bu yolun genişletilme çalışmasının imkanlar dahilinde devam edilmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yapılan çalışmalar biz muhtarların da işini kolaylaştırıyor. Vatandaşlar geliyor bize iletiyorlardı. Yapandan yaptıranlar herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Öz, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tehlike Saçan Yollar Büyükşehirle Güvenli Hale Geliyor - Son Dakika


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