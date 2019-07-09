Son Dakika Haberleri: Tehlikelere davetiye çıkaran yabani otlar temizleniyor
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Tehlikelere davetiye çıkaran yabani otlar temizleniyor

5 dakika önce

Adıyaman'da tehlikeye davetiye çıkaran yabani otlar, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Tehlikelere davetiye çıkaran yabani otlar temizleniyor, System.String[]
Adıyaman'da tehlikeye davetiye çıkaran yabani otlar, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sürdürdüğü yabani otlarla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehrin belli noktalarında büyüyen yabani otların temizlendiğini dile getirerek, temizlik ve bakım çalışmalarının tüm noktalarda gerçekleşeceğini belirtti.

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri ise yaz mevsiminin gelmesiyle büyüyen yabani otların çeşitli tehlikelere davetiye çıkardığına dikkat çekerek, "Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalarla hem tehlike ortadan kalktı, hem de kötü görüntü" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
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