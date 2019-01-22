Tehlikeli Balık Avı
43 dakika önce
ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçı ve çocuk, görenleri korkuttu.
ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçı ve çocuk, görenleri korkuttu. Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesindeki varyant üzerinde 30 metre yükseklikte yer alan falezlerde amatör balıkçı ve 10 yaşlarındaki erkek çocuğun tehlikeli balık avı korkuttu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki adam ve çocuk, bölgede bulunan uyarı levharına aldırmadan saatlerce balık avladı.
Son birkaç gündür Antalya'da etkili olan sağanak sonrasında oluşan kaygan zeminde kayalıkların üzerinde oturup balık avlayan adam ile çocuğu görenler, endişeyle izledi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:51 Kaynak: DHA
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