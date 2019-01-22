Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Balık Avı

Tehlikeli Balık Avı

43 dakika önce

ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçı ve çocuk, görenleri korkuttu.

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ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçı ve çocuk, görenleri korkuttu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde 30 metre yükseklikte yer alan falezlerde amatör balıkçı ve 10 yaşlarındaki erkek çocuğun tehlikeli balık avı korkuttu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki adam ve çocuk, bölgede bulunan uyarı levharına aldırmadan saatlerce balık avladı.

Son birkaç gündür Antalya'da etkili olan sağanak sonrasında oluşan kaygan zeminde kayalıkların üzerinde oturup balık avlayan adam ile çocuğu görenler, endişeyle izledi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel
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