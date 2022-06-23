Tehlikeli Darien Boşluğu'ndan Panama'ya geçen göçmen sayısı arttı - Son Dakika
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Tehlikeli Darien Boşluğu'ndan Panama'ya geçen göçmen sayısı arttı

23.06.2022 11:39
Tehlikeli Darien Boşluğu'ndan Panama'ya geçen göçmen sayısı arttı

Panama'ya, tehlikeli Darien Boşluğu'nu geçerek gelen göçmen sayısı yılbaşından bu yana 46 bin 415 oldu.

Panama'ya, tehlikeli Darien Boşluğu'nu geçerek gelen göçmen sayısı yılbaşından bu yana 46 bin 415 oldu.

Panama Güvenlik Bakanı Juan Manuel Pino, bu yıl Darien Boşluğu'nu geçen göçmenlerin sayısının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Pino, 2021 yılının ilk yarısında 26 bin 216 göçmenin Darien Boşluğu'nu geçtiğini belirterek, bu yıl aynı dönemde ise bu sayının 46 bin 415'e yükseldiğini kaydetti.

2021'deki göçmenlerin çoğunluğu Haiti'den gelirken, yetkililer bu yılki en büyük grubun Venezuelalılar olduğunu tahmin ediyor.

Geçen yıl Haitililer, zorlu geçişi kullanan yaklaşık 130 bin göçmenin neredeyse yüzde 80'ini oluşturmuştu.

Öte yandan Panama hükümeti, göçmenler için 4,9 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Göçmen, Panama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehlikeli Darien Boşluğu'ndan Panama'ya geçen göçmen sayısı arttı - Son Dakika

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