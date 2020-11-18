Tehlikeli eşya taşımacılığı kamerada - Son Dakika

Tehlikeli eşya taşımacılığı kamerada
18.11.2020 10:12
BURSA'da ev eşyalarının balkonlardaki kişilerin yardımıyla elden ele, binanın 2'nci katına taşındığı tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da ev eşyalarının balkonlardaki kişilerin yardımıyla elden ele, binanın 2'nci katına taşındığı tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kestel'e bağlı Vani Mehmet Mahallesi Buluş Caddesi'ndeki eve taşınmak isteyen kimliği belirsiz bir kişi, ev eşyalarını bir kamyonetle sokağa getirdi. Eşyalar, 2'nci katta bulunan eve ilginç bir yöntemle taşındı. 2 kişi kamyonetin kasasındaki dolap ve koltuk gibi eşyaları önce 1'nci katın balkonundaki 2 kişiye verdi. Balkondaki kişiler ise aldıkları eşyaları 2'nci katın balkonunda bulunanlara uzattı. Eşyaların tehlikeli şekilde taşınması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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