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Tehlikeli gölet dolduruldu

2 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sık sık boğulma olaylarının yaşandığı Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı Kapızağzı mevkiindeki göleti, doğal hayata zarar vermeyecek şekilde malzemeyle doldurarak derinliğini azalttı.

Tehlikeli gölet dolduruldu, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sık sık boğulma olaylarının yaşandığı Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı Kapızağzı mevkiindeki göleti, doğal hayata zarar vermeyecek şekilde malzemeyle doldurarak derinliğini azalttı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, doğal güzelliği ile her zaman çekim alanı olan, ancak yaşanan boğulma olayları nedeniyle sürekli gündeme gelen Keşbükü Irmağı Kapızağzı mevkiindeki ırmak içerisinde oluşan gölete, MESKİ ekiplerince müdahale edildi.


Vatandaşlardan sık sık yaşanan boğulma olaylarına önlem alınması için gelen talep üzerine ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatlarıyla MESKİ ekipleri tarafından söz konusu gölet, suyun akışını engellemeyecek şekilde çakıl ve diğer dolgu malzemeleriyle dolduruldu.


Zor doğa şartlarına rağmen çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda bazı noktalarda temizlik çalışması da yaptı. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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