Son Dakika Haberleri: Tehlikeli İş

Tehlikeli İş

29 dakika önce

Adana'da inşaat işçilerinin yerden metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti.

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Adana'da inşaat işçilerinin yerden metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir cami inşaatında çalışan işçiler görenleri hayrete düşürdü. Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçilerin baret ve halat olmadan, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadan çalıştıkları görüldü. Minaredeki iskelede bulunan işçilerin de herhangi bir önlem almadığı gözlendi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Merkez, Adana, Güncel
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