Tehlikeli İş
29 dakika önce
Adana'da inşaat işçilerinin yerden metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti.
Adana
'da inşaat işçilerinin yerden metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti. Merkez Yüreğir
ilçesinde bir cami inşaatında çalışan işçiler görenleri hayrete düşürdü. Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçilerin baret ve halat olmadan, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadan çalıştıkları görüldü. Minaredeki iskelede bulunan işçilerin de herhangi bir önlem almadığı gözlendi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA
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