Tehlikeli İş

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Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı

Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı