Tehlikeli Kayak

NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı.



Bor ilçesinde 2 çocuk, hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Yoldan geçen araçlara rağmen çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledi.



- Niğde

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