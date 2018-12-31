Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Kayak

Tehlikeli Kayak

2 saat önce

NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı.

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NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. 

Bor ilçesinde 2 çocuk, hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Yoldan geçen araçlara rağmen çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledi. 

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:48 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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