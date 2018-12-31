Tehlikeli Kayak
2 saat önce
NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı.
NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı.
Bor ilçesinde 2 çocuk, hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Yoldan geçen araçlara rağmen çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledi.
- Niğde
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:48 Kaynak: DHA
Son Dakika! ABD Heyeti, FETÖ Delilleri İçin Türkiye'ye Geliyor
Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır
İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!
İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor