Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Kayak

Tehlikeli Kayak

1 saat önce

NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı.

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NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Bor ilçesinde 2 çocuk, hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Yoldan geçen araçlara rağmen çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:15 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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