Tehlikeli Kayak
1 saat önce
NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı.
NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Bor ilçesinde 2 çocuk, hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Yoldan geçen araçlara rağmen çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledi. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:15 Kaynak: DHA
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